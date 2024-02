„Z mého pohledu je to poměrně reálné. Policie totiž nijak neotálí a ihned naplánovala řadu výslechů. Znamená to, že nechtějí případ nijak zdržovat. Pro obviněné, kteří skončili ve vazbě, je to dobré znamení. Po všech výsleších by pak měly pominout důvody vazby. To se samozřejmě týká i pana doktora Veleva,“ řekl Deníku Jelínek.

Manželka obviněného exředitele: Do bytu nám vtrhlo pět ozbrojených policistů

Hlavním důvodem vazby je obava vyšetřovatelů, že by Velev mohl na svobodě ovlivňovat svědky. Tento důvod znemožnil rodině nabídnout soudu kauci místo vazby. Manželka Lukáše Veleva se Deníku svěřila, že rodina byla ochotna složit kauci jeden milion korun.

Obhájce Jelínek Deníku řekl, že výslechy policie naplánovala na tento a následující týden. „Výslechy budou probíhat v úterý a v pátek. Další jsou plánované na příští týden,“ informoval Jelínek.

Lukáš Velev je podle obhájce obviněn ze dvou skutků. Více to nechtěl komentovat s tím, že ke všemu se chce vyjádřit Lukáš Velev osobně. „Klient chce vyčkat do svého propuštění, teprve poté se chce osobně ke všemu vyjádřit a poděkovat za podporu lidem, kteří mu ji v těchto pro něj těžkých časech poskytují,“ vysvětlil Jelínek.

Jihlavská nemocnice stojí za odvolaným ředitelem Velevem. Vydala prohlášení

Obhájce Deníku poslal vyjádření sepsané Lukášem Velevem. Jde o stručné mediální vyjádření, které reaguje na jeho zadržení. „Děkuji všem za projevenou podporu a nabízenou pomoc, které se mi dostává v této pro mě profesně i lidsky těžké situaci, zejména mým pacientům, kolegům lékařům, zaměstnancům nemocnice a obyvatelům Vysočiny. Ke vznesenému obvinění ze strany policie se osobně vyjádřím, jakmile to situace dovolí, a nenaruší se tím probíhající šetření,“ napsal Lukáš Velev.

Exředitel jihlavské nemocnice má podporu nejen rodiny, ale i veřejnosti. Deníku to už dříve řekla manželka Lenka Velevová.

Obhájce, který Veleva zastupoval u vazebního řízení, proti vazbě podal stížnost. Tu by měly soudy teprve řešit. „Ještě jsem od soudu nedostal písemné odůvodnění. Jakmile ho dostanu, zvážím, co bude dál. Celá věc je poměrně složitá,“ uvedl Jelínek. Veleva totiž na začátku zastupoval jiný obhájce.

Lukáš Velev je obviněn z několika trestných činů. Rodina nabízela kauci, marně

Lukáše Veleva kriminalisté v souvislosti s aktuální korupční kauzou na nákup zdravotnického zařízení obvinili hned z několika trestných činů. Za nejpřísnější z nich mu hrozí až deset let vězení.

Deníku se podařilo zjistit, že jde o účast na zločinecké organizované skupině, poškození finančních zájmů Evropské unie, a to dokonce v pátém nejpřísnějším odstavci, který znamená způsobení škody velkého rozsahu. Dalším trestným činem, z něhož je bývalý ředitel obviněn, je zjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži a veřejné dražbě, a to ve formě úplatkářství.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Manželka Lenka Velevová nevěří, že by byl její manžel něčeho podobného schopen. „Vždycky byl proti takovým věcem,“ řekla Velevová Deníku.