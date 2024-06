Deník zmapoval případ podnikatele, který se dostal s finančním úřadem do sporu. Výsledek? Poškození dobrého jména firmy, ztráta zakázek a rozpad rodinného života. Jenže to není vše. Muž si nenechal pro sebe, že po něm podle jeho názoru chtěli úředníci úplatek . Skončil před soudem, kde musí vysvětlovat, jak to tehdy bylo.

„Celé mi to došlo až s odstupem času,“ svěřil se Deníku Radek P. Jak šel čas, jednání finančního úřadu se neúměrně protahovala. „Opakovaně tvrdily (úřednice), že naše společnost spolupracovala s firmou pochybné pověsti. Neustále chtěly dokladovat další a další dokumenty. Nedokázaly pochopit, že máme vše v pořádku, což nakonec potvrdily i soudy. Bylo to něco neskutečného, protože to trvalo nekonečné čtyři roky,“ popsal Radek P., který se netají tím, že vinou finančního úřadu se mu v té době zhroutil život i podnikání a nakonec se kvůli tomu rozvedl i se ženou.

Jenže tím to neskončilo. Radek P. nakonec skončil před soudem, kde mu hrozí trest. Dvě úřednice finančního úřadu na Radka P. podaly trestní oznámení kvůli křivému nařčení z braní úplatků.

„Bylo to jednání, na němž jsem byl sám. V jednu chvíli zůstala v místnosti pouze jedna úřednice. Ta mi řekla, že se musím víc snažit, a naznačila tření prstů. Bylo mi jasné, že to vždy bude tvrzení proti tvrzení,“ řekl soudu Radek P. Svůj zážitek tehdy popsal na policii, která si ho předvolala kvůli vyšetřování jeho údajných daňových podvodů.

Oznámení na policii kvůli tomu podával finanční úřad. Pro Radka P. v tomto směru vše dopadlo dobře a policie oznámení odložila. Navíc soud rozhodl, že řízení finančního úřadu trvalo neúměrně dlouho a přiznal podnikateli odškodné jednašedesát tisíc korun.

Pro Radka P. to vypadalo na zaslouženou satisfakci. Jenže policie musela prověřit, jak to bylo s údajným třením prstů úřednice. Výsledek byl takový, že se neprokázalo, že by si úřednice řekla o úplatek. V tu chvíli ale přešly do protiútoku úřednice, které na podnikatele podaly trestní oznámení pro křivé obvinění.

Sporem se aktuálně zabývá soud. Podnikatel zopakoval, jak to tehdy celé vnímal. Úřednice na svou čest prohlásila, že si nikdy o žádný úplatek neřekla. Tvrzení proti tvrzení, řeklo by se, ale jak vše pro Radka P. dopadne, není zatím jasné. Svědci, které soud vyslechl, se shodli na tom, že atmosféra jednání ze strany úřadu byla v případě Radka P. vedena arogantně, až v nepřátelské atmosféře.

Jeden z daňových poradců se Radka P. u soudu zastal, že sám podával na postup úřadu stížnost, protože ho několik hodin nechali čekat na chodbě, než mohl jít nahlédnout do spisu. Nakonec za to od státu dostal odškodné. „Pro mne to tehdy byla dost exotická zkušenost, kterou dodneška nic nepřekonalo,“ vyjádřil se poradce.

Přestože měl vše v pořádku i ohledně podnikání a žádné daňové podvody nespáchal, což potvrdila i policie, nyní stojí Radek P. před soudem kvůli křivému obvinění.