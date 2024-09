Specialista prodeje (m/ž) Hledáme prodejce luxusního čalouněného nábytku značky Böhm do naší podnikové prodejny Exit 112 v Jihlavě. Práce obnáší prodej a poradenství koncovým zákazníkům, prezentaci sortimentu velkoobchodním partnerům, práci s pokladnou, zpracování objednávek a péče o showroom. Pracovní doba od 9:00 do 17:00 hod., dohodou krátký a dlouhý týden. Požadujeme: příjemné vystupování, orientaci na zákazníka, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost za vykonanou práci, pečlivost, znalost práce na PC a chuť do práce. Praxe vítána, není však podmínkou - důkladně zaškolíme. V případě zájmu posílejte svůj životopis na email: capka@exit112.cz 24 500 Kč

Detail nabízené práce