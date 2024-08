„Obžalovaného soud potrestal odnětím svobody na sedm let. Soud se tak rozhodl na základě znaleckých posudků, které potvrdily, že jeden z chlapců trpí vinou obžalovaného posttraumatickou stresovou poruchou, což bylo posouzeno jako těžká újma na zdraví,“ okomentoval rozhodnutí soudu žalobce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Kromě sedmiletého trestu musí obžalovaný zaplatit dvěma chlapcům odškodné dohromady půl milionu korun.

Obžalovaný nevyužil závěrečné řeči ani práva posledního slova. Vše nechal na svém obhájci. Rozsudek není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání. Pokud odvolání padne, bude se kauzou zabývat ještě Vrchní soud v Olomouci.

Rozsudek v úterý sledovalo početné obecenstvo z řad veřejnosti. Větší část tvořili členové spolku, v němž obžalovaný dělal vedoucího.

Obžalovaný vedoucí spolku byl původně stíhán na svobodě. Jenže pak porušil zákaz styku s dětmi ze spolku a putoval do vazby. Muži hrozilo až dvanáctileté vězení.

Policie například při domovních prohlídkách našla v jeho elektronických zařízeních videa s podobnou sexuální tematikou, z níž byl obžalován. Perverzní praktiky podle obžaloby praktikoval i na svých nezletilých svěřencích.

Celkem měl muž sexuálně zneužít minimálně čtyři chlapce. Podle obžaloby je mimo jiné svazoval na různé způsoby. Buď takzvaně do kozelce nebo jim poutal nohy.

„Většinou se to dělo v době, kdy u něj chlapci přespávali po trénincích či různých akcích, na které společně jezdili. Chlapci nocovali převážně u něj doma,“ konstatoval žalobce Jan Adam.

Muže kriminalisté obvinili z ohrožování mravní výchovy dítěte, omezování osobní svobody a zločinu znásilnění. Za to mu stále hrozí trest od pěti do dvanácti let.

Zneužívání se podle obžaloby událo mezi lety 2017 až 2022. Podle žalobce jde ale o dlouhodobější problém sahající až do roku 2015. „Šlo o mnoho případů, kdy obžalovaný děti zneužíval. Často se to dělo, když děti spaly. Nešlo o nějaké agresivní chování, spíše o specifickou úchylku, při níž obžalovaný masturboval. Když se děti vzbudily, zanechal toho,“ vysvětlil Adam.

Obžalovaný u soudu řekl, že s obžalobou nesouhlasí a necítí se vinen. Přiznal ale, že chlapce svazoval. Zneužívání však rezolutně odmítl.