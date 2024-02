Spolu s Velevem je obviněno další devět lidí. Pět z nich včetně Veleva vzal ve středu soud v Praze do vazby. Podle některých obhájců policie celou kauzu prezentuje jako bombastické odhalení, což ale podle jejich názoru neodpovídá tomu, co na obviněné takzvaně mají. „Celé mi to připadá jako bouře ve sklenici vody. Rozsah, s jakým je kauza prezentována, neodpovídá důkazům, které policie zajistila. Všechno jsou to podle mého názoru spíše policejní domněnky,“ řekl Deníku obhájce jednoho z obviněných Jan Hrazdíra.