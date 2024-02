„Bylo to hrozné. Prohlídku dělali celou noc. Zabavili věci včetně mého a synova počítače. Nevím, co tam budou hledat. Opravdu to není nic příjemného, když vám do bytů nakráčí policisté s pistolemi,“ svěřila se Deníku manželka obviněného lékaře Lenka Velevová.

Lukáš Velev je obviněn z několika trestných činů. Rodina nabízela kauci, marně

Podle ní není její manžel žádný kriminálník, který by se měl spolčit s nějakou zločineckou organizovanou skupinou. „Spousta lidí mi píše, že to nechápou. Znám svého manžela nejlíp a vím, že by nikdy nic takového neudělal. Vždy byl proti takovým věcem, o nichž se teď v jeho souvislosti mluví. Znám manžela třiatřicet let, netuším, co se to stalo,“ rozhovořila se Lenka Velevová.

Ta měla se svým manželem příležitost mluvit naposledy v neděli: „Mluvil o tom, že se asi setkal se špatnými lidmi. Co to znamená, nevím. Vždyť my nejsme žádní boháči, žijeme v normální bytě.“

Podle Velevové má její rodina včetně manžela velkou podporu zvenčí: „Chodí mi spoustu zpráv, nikdo tomu nevěří.“

Kauza Nemocnice Jihlava: manipulovaly se zakázky za miliony, šlo také o dotace

Lukáš Velev byl omezen na svobodě už v neděli. V pondělí pak policie udělala prohlídku nebytových prostor v jihlavské nemocnici. Ředitelství nemocnice bylo ten den zavřené. I tam ale musela policie předložit dokument, který je k prohlídce opravňoval. Součástí povolení je i přesný popis toho, co měl obviněný podle kriminalistů spáchat. Pokud tedy vedení kraje jako zřizovatel nemocnice na začátku tvrdilo, že nemá dostatek informací, a nemohou se k tomu jakkoli postavit, pak to nebyla pravda.

Zdroj: Deník/Martin Singr

K odvolání Lukáše Veleva se krajští radní odhodlali až ve čtvrtek. Den poté, co pětice obviněných včetně Veleva skončila ve vazbě. Sama rodina má jen omezené množství informací. „Většinu čerpáme z médií. Je to velmi stresující. Za podporu všem děkujeme.“