Michal J, si tehdy dal všechen lup do kapsy u bundy a odešel zadním vchodem pro zaměstnance. Zhruba o hodinu později se všichni sešli u Michala J. doma. Kumpánům ale přiznal pouze padesát tisíc korun. Každému z toho dal po čtyřech tisících korunách. Pak se rozešli.

„Spoluobžalovaní Michala J. zabavili obsluhu, aby mohl nepozorovaně vniknout do místnosti pouze pro obsluhu. Za pomoci PIN kódu, který znal, otevřel trezor. Odtud vzal padesát tisíc korun a žetony za dva miliony a dvě stě tisíc korun,“ popsala u soudu státní zástupkyně Milena Smetanová. Na všechny tři muže podala obžalobu pro zločin krádeže, za což jim hrozil vysoký trest.

Navíc tři zloděje amatéry kriminalisté záhy dopadli. Celou záležitost vymyslel bývalý zaměstnanec casina Michal J. Ten měl navíc vstup do herny zakázán. Aby se mu podařilo do casina dostat, přemluvil ke spolupráci dva své kamarády z Ukrajiny Nazara P. a Sergie O.

Jenže už za dva dny pozvali kriminalisté Michala J. k výslechu. Z obavy nakonec žetony předal kumpánům. Ti se o ně podělili. Důkazů bylo tolik, že trojice nemohla zapírat, ani kdyby chtěla. Casino je prošpikováno kamerami. Důkazy o hovorech a domluvách po telefonu už byly skoro navíc.

K soudu nakonec přešli Michal J. a Nazar P. Třetí kumpán utekl, skrývá se neznámo kde. Soudkyně Tereza Jedličková proto uprchlíka vyřadila k samostatnému projednání. Michal J. i Nazar P. se k činu doznali. „Vzal jsem vše, co tam bylo,“ odpověděl Michal J. na otázku státní zástupkyně, proč ukradl i žetony. Státní zástupkyně připomněla, že chtěl žetony vyměnit za skutečné peníze, jak přiznal po zadržení. „Ale neudělal jsem to,“ odpověděl na to Michal J.

Výtržnictví na vlakovém nádraží. Házení kamenů do oken se mladíkům prodraží

Vinu obžalovaných nebylo potřeba nějak složitě dokazovat. Oba přiznali, že se to stalo tak, jak je popsáno v obžalobě. Namítali pouze hodnotu žetonů. Většina žetonů se totiž u obviněných našla a casino je dostalo zpět. Dodnes se z krádeže nenašlo dvaačtyřicet žetonů. Casino proto u soudu žádalo, aby jim obžalovaní zaplatili 420 tisíc korun, což podle casina byla hodnota žetonů. Jenže podle obhájce Jana Valihracha to tak není.

„Šlo pouze o kroužky, na nichž byla napsaná nějaká hodnota. Takovou cenu by měly pouze v případě, že by se obviněným podařilo je za peníze směnit, což se ale nepovedlo. A ani se o to nepokusili,“ vysvětlil Valihrach. Ukradené žetony navíc bylo možné vyměnit za peníze pouze v casinu, odkud pocházely.

Obviněný Lukáš Velev pro Deník: Jsem nešťastný, že musím žít v České republice

Soud dal nakonec obhajobě za pravdu, když konstatoval, že šlo pouze o plastový kroužek v hodnotě asi třiceti korun. Celkově tak měli obžalovaní casinu ukradením žetonů způsobit škodu necelé čtyři tisíce korun. Tuto částku a padesát tisíc korun pak mají podle soudu obvinění poškozeným společnostem uhradit.

Soud pak musel i zmírnit právní kvalifikaci. Ze zločinu byla prostá krádež. Za to byl Michal J. odsouzen na dvanáct měsíců s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou roků. Nazar P. dostal deset měsíců. I jemu soud trest podmíněně odložil. Zkušební dobu mu stanovil na osmnáct měsíců.

Dvě nehody u Kostelce: auta po silnici létala jako kulečníkové koule

Rozsudek není pravomocný. Oba obžalovaní se sice práva na odvolání vzdali, státní zástupkyně ale ještě odvolání zváží. Pokud se odvolá, kauzou se bude muset zabývat Krajský soud v Brně.