Miloš F. čelí obvinění z padělání a pozměnění veřejné listiny. Za to mu hrozí až tříletý trest nebo zákaz činnosti. Miloš F. se u soudu hájil tím, že měl zkoušky složit on-line. „Potvrzení, které jsem dostal, jsem považoval za pravé,“ řekl u soudu Miloš F.

Jenže padělané potvrzení mu měl opatřit jistý Tomáš H., kterého už potrestal Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou za padělání obdobných dokumentů. Ve čtvrtek 1. srpna měl být Tomáš H. slyšen i u jihlavského soudu jako svědek v aktuální kauze Miloše F. Těsně před výslechem se ale omluvil kvůli naléhavým zdravotním problémům a hospitalizaci v nemocnici.

Jihlavský soud vyslechl další tři svědky, kteří čelili stíhání za totéž a shodně potvrdili, že jim doklad o složení mysliveckých zkoušek pořídil Tomáš H. „Nabídl mi, že mě kompletně připraví na zkoušky. Chvíli se nic nedělo, a pak mi rovnou donesl potvrzení o složení zkoušek. Říkal, že to ještě dořešíme, ale když se nic nedělo, tak jsem to považoval za vyřízené,“ vypověděl před soudem jeden ze svědků. Na falešné potvrzení, o němž se svědek domníval, že je pravé, dostal i lovecký lístek.

Vypovídal i další svědek. „Myslivecké zkoušky jsem získal za úplatu patnáct tisíc korun. Věděl jsem, že to nebyl legální postup, ale domníval jsem se, že to potvrzení je vydané oprávněným úřadem a je platné,“ uvedl svědek. Ten dodal, že ani vlastně neví, proč si povolení pořizoval. „Byl jsem hloupý, na nic jsem ho nepotřeboval,“ reagoval.

Na jednání Tomáše H. poukázal i třetí ze svěků. „Žádné myslivecké zkoušky jsem nedělal. Získal jsem je za finanční obnos. Bylo mi řečeno, že je to pravé, ale dnes už vím, že to tak nebylo. Zprostředkoval mi to Tomáš H.,“ vyjádřil se další svědek.

Všichni tři svědci byli za padělání veřejné listiny trestně stíháni. Vzhledem k tomu, že se přiznali, dohodli se se státním zástupcem na podmíněném zastavení trestního stíhání. Věc je pro ně vyřízena.

Miloš F. na dohodu nepřistoupil, zřejmě i proto, že mu hrozí, že by mohl přijít o zbrojní průkaz. V registru zbraní jich má totiž evidováno asi dvanáct.

Soudkyně Eva Čermáková hlavní líčení odročila na konec srpna, protože považuje za důležité vyslechnout Tomáše H. Vzhledem k výpovědi svědků ale není vyloučené, že odmítne vypovídat. Na dalším hlavním líčení by mohl padnout i verdikt.