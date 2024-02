Podle jejich názoru se mladík na diskotéce choval poměrně klidně a připadalo jim, že je pod vlivem drog. V podniku vydržel sedmnáctiletý mladík až asi do tří či čtyř hodin do rána. Kriminalisté ho podle informací Deníku zadrželi o několik hodin později v sobotu v Jihlavě. Policie ho vypátrala pomocí městského kamerového systému.

V pondělí dopoledne pak mladík obviněný z vraždy skončil před jihlavským soudem, kde na něj soudce na návrh policie uvalil vazbu.

Za vraždu mu totiž hrozí vysoký trest, navíc existuje i obava, že by se mladík dál mohl chovat násilně. U vazebního zasedání se mladík choval zvláštně. Když ho policisté k soudu přiváděli, usmíval se. Když ale vylezl ze soudní síně, plakal.

Deníku se podařilo zjistit, že mladý cizinec chodil až do osmé třídy do jedné ze základních škol na Jihlavsku. Pak odjel zpátky do vlasti. Do České republiky se vrátil proto, aby nastoupil do prvního ročníku učiliště na obor řezník. Jenže tam dlouho nevydržel.

Škola mladíka vyloučila, protože měl fyzicky napadnout svoji matku. Ta ho nakonec měla údajně vyhodit z domu. Mladík se začal toulat a nakonec skončil v nájmu právě u muže z Kostelce. Majitel domu ale také nebyl žádné neviňátko. V minulosti měl problémy se zákonem, především kvůli prodeji drog. Podle sousedů je muž prodával doslova ve velkém.

Mladík, podle jeho kamarádů holdoval drogám, zejména extázi. Kde bral peníze na živobytí, není jasné. Minulý pátek pak mezi mladíkem a jeho bytným mělo dojít k hádce. Čeho konkrétně se mohla týkat, není jasné. Mladík se s tím údajně policii nesvěřil.

Situace se nakonec vyhrotila tolik, že mladík sáhl po kladivu a muže umlátil k smrti. Ten byl nalezen pouze ve spodním prádle na dvorku jeho domu v tratolišti krve. Lidi, kteří mladíka znají, se domnívají, že záminkou pro vraždu mohlo být i to, že mladík nechtěl svému bytnému zaplatit nájem.