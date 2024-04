Vyhrožoval svým pěstounům, ukradl tržbu z adventního stánku. Mladík z Jihlavska kradl v Lukách nad Jihlavou a Dobroníně. Soud nyní rozhodl o jeho návratu za mříže, kde si má odpykat trest za řadu trestných činů, včetně krádeží a vydírání.

Je mu teprve jednadvacet, ale pokud jde o kariéru kriminálníka, stihl toho už hodně. Do vězení poprvé nakráčel v devatenácti letech. Samozřejmě za krádeže. Tomáš H. z Jihlavska se neštítil útočit ani na ty, kteří ho vychovali, své pěstouny. Když ho konečně vyhodili z baráku, kradl, kde se dalo. Bral, co mu přišlo pod ruku.

Aktuálně ho Okresní soud v Jihlavě poslal znovu do vězení. Spočítal mu staré hříchy, včetně těch, kterých se dopustil na svých pěstounech. Na svědomí má i další čerstvé vykrádačky. Kvůli nim skončil ve vazbě.

„Obžalovaného soud uznal vinným z několika trestných činů, včetně vydírání. Za to mu uložil souhrnný trest na třicet měsíců se zařazením do věznice s ostrahou,“ informoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Rozsudek zatím není pravomocný. Není vyloučeno, že se případem ještě bude muset zabývat Krajský soud v Brně.

Tomáše H. pustili z vězení na podmínku v březnu před dvěma lety. Sekat dobrotu měl až do letošního března. Jenže se mu to opět vymklo z rukou, a od loňského prosince do ledna letošního roku už zase řádil jako utržený z řetězu.

Začalo to 18. prosince, kdy v Lukách nad Jihlavou jako by se nechumelilo vlezl do rodinného domu. Šel až do jídelny, kdy v šuplíku stolu našel peněženku s hotovostí. Byl by blázen, kdyby tam ty peníze nechal. Bylo jich sice jen pár stovek, ale i ty se hodily. O dva dny později ho napadlo vlézt do sokolovny v Lukách. V šatně našel v bundě peněženku a v ní čtyři a půl tisíce. Navrch si k tomu vzal ještě krabičku cigaret.

Nevděčný hoch neušetřil ani rodinu kolotočářů, u nichž také chvíli pracoval. Bohužel se jako pracovitý příliš neosvědčil. Mezi Vánocemi a Silvestrem vlezl v Dobroníně do nezamčeného zaparkovaného auta, odkud vzal svazek klíčů od auta, adventního stánku a od pokladny vyhlídkového kola.

„Pomocí těchto odcizených klíčů vnikl do adventního stánku na Masarykově náměstí v Jihlavě, odkud následně odcizil plastovou nádobu s drobnými mincemi. Poškozené majitelce stánku způsobil škodu šest tisíc korun,“ popsal žalobce Novák.

Na začátku ledna pak Tomáš H. vyhrožoval svým pěstounům, že je zabije, a ukradl jim dvě bedny od piva včetně lahví. O pár dní později se vloupal do hospody v Dobroníně. Ukradl peněženku i s osobními doklady a platebními kartami. Na cestu si vzal dvě lahve alkoholu, třicet krabiček cigaret a drobné mince. Vše asi za patnáct set korun. Ještě týž den použil platební kartu v obchodě, kde si koupil zboží za dvaatřicet korun. Pokusil se i o výběry z bankomatu, ale neúspěšně. Neznal PIN.

A konečně 13. ledna si znovu zašel do hospody v Dobroníně. Nikoli však dveřmi, ale po vysklení okna. Opět si odnesl cigarety a drobné mince. Jeho další zastávkou, poněkud delší, byla vazební věznice v Brně.

