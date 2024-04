Třiatřicetiletý muž v Jihlavě si vzal holicí strojek, ale nechtělo se mu za něj platit. Ostraze obchodu na ulici Romana Havelky v Jihlavě však neproklouzl.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Do prodejny přišel muž v neděli 7. dubna před šestou hodinou večer. „Zde si vzal balení holení, roztrhl obal, vyndal holicí strojek a schoval do oblečení. Zbytek zboží odhodil do regálu,“ popsala jednání muže policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Poté chtěl projít bez zaplacení prostorem samoobslužných pokladen, v tom mu ale zabránil pracovník ostrahy. „Jedná se o muže, který byl v minulosti opakovaně trestán za majetkovou trestnou činnost a odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody. Naposledy byl odsouzen letos v únoru,“ dodala Kroutilová.

