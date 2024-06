Beneš se k zabití zvěře přiznal, tvrdí ale, že srnu s mládětem zabil proto, aby jim ušetřil bolest. Při vyhánění z oplocenky se totiž podle jeho slov zvířata poranila o plot a srnče na něm prý dokonce zůstalo viset. „Zvěř byla nezvykle vystresovaná. Opakovaně narážela do plotu. Srna měla zlomenou čelist, což je pro takové zvíře fatální,“ uvedl již dříve u okresního soudu v Jihlavě.

Myslivec, který ubitá zvířata na místě kontroloval spolu s policisty, uvedl, že měla na těle kromě smrtících rán od klacku pouze odřeniny, žádná fatální zranění. „Pokud měla srna zlomenou čelist, pak to souviselo s těmi údery klackem,“ svědčil u soudu.

Sedmačtyřicetiletý Milan Beneš si rozsudek za svůj čin vyslechl u jihlavského okresního soudu v polovině letošního března. Soud ho uznal vinným z trestného činu pytláctví, za což mu uložil pokutu ve výši necelých třiceti tisíc korun a úhradu škody poškozenému mysliveckému sdružení osmadvacet tisíc korun za ubité srnky. Kromě toho dostal zákaz činnosti výkonu práva myslivosti na dva roky. Beneš s rozsudkem nesouhlasil a jeho odvolání ve středu řešil Krajský soud v Brně.

Také před odvolacím soudem Beneš popíral svou vinu a odmítal, že by se chtěl zvířatům mstít za způsobené škody na mladých stromcích v oplocence. „Kdybych se chtěl mstít, nechal bych je svému osudu, ať se utrápí a zhynou. Chtěl jsem je ušetřit utrpení, je mi to líto, ale to se bohužel v přírodě stává," řekl ve středu u brněnského soudu.

Navíc podotkl, že myslivecký spolek Rančířov Čížov má v honitbě asi sto třicet srn, což je oproti povolenému množství o sto kusů víc. „Tím pádem se pak zvěř dobývá do oplocenek. Kdyby měli správný počet, žádné oplocenky by se ani nemusely stavět. Srny sežerou dvacet procent úrody, je to v celé republice devět miliard ročně. Začíná to být problém," poznamenal obžalovaný myslivec.

Brněnský krajský soud zrušil Benešovi trest zákazu činnosti výkonu práva myslivosti a uložil mu pouze dvouletý zákaz lovit zvěř. S ostatními výroky jihlavského okresního soudu odvolací senát souhlasil.

„Je zcela zřejmé, že obhajoba obžalovaného je nelogická a jasně účelová,” uvedla Staniczková.

Srny podle soudu Beneš nevyháněl z oplocenky, ale naopak je spolu se svým synem nahnal do kouta, kde je ubil. „Plot nebyl nikde otevřený, aby mohla zvířata uniknout. Naháňka navíc nebyla dělána citlivě,” přednesla Staniczková v odůvodnění rozsudku.

Myslivec podle odvolacího senátu jednal pod vlivem emocí ze škod, které srny v oplocence způsobily. „Způsob usmrcení je zavrženíhodný a hraničí s týráním zvířat, což je neslučitelné s tím, že je obžalovaný jakožto myslivec povinen zvěř hájit,” doplnila Staniczková.

Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné, odsouzený proti němu může podat dovolání.