„Poslední případ jsme řešili tento týden. Šestačtyřicetiletý obviněný po předchozí slovní rozepři neočekávaně udeřil skleněným silnostěnným půllitrem do obličeje poškozeného, který se bavil s jeho přítelkyní. Následkem bylo ošklivé zranění v obličeji a poranění zubu. Zranění si vyžádalo opakované lékařské zásahy,“ popsal jihlavský žalobce Ivo Novák. Podle něj bylo velkým štěstím, že poškozený nedopadl daleko hůř.

„Znalci upozornili, že podobný útok mohl dopadnout poraněním mozku či zraněním očí,“ upozornil Novák, který před podobnými hospodskými kratochvílemi varuje opakovaně.

VIDEO: Brutální útok. Násilník z Jihlavy rozbil muži půllitr o hlavu, podívejte

„Útočník byl nakonec obviněn ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Za to mu hrozil trest od tří do deseti let,“ podotkl Novák. Trestní sazba je v tomto případě vysoká právě pro obrovskou společenskou nebezpečnost.

Surový incident se stal loni 11. listopadu kolem půlnoci v jednom z klubů v Žižkově ulici. Poškozený se tehdy dal do řeči s přítelkyní obviněného. Tomu se to ale nelíbilo. Když se mu nepodařilo nezvaného hosta od další komunikace odradit slovy, vzal do ruky půllitr a praštil s ním soka do hlavy a obličeje. K vážnějším zraněním podle znalců nedošlo jen díky náhodě.

Obviněný Martin K. z Jihlavy se před soudem k činu přiznal. Měl výhrady pouze k přísné právní kvalifikaci. Všechny finanční nároky poškozeného zaplatil a svého činu litoval. Soud ho vzhledem k polehčujícím okolnostem do vězení neposlal. Uložil mu sice tříletý trest, ale podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Rozsudek zatím není pravomocný. Pokud se obžalovaný odvolá, bude se kauzou zabývat ještě Krajský soud v Brně.

Hůř dopadl čtyřicetiletý David Z. z Jihlavy, kterého před dvěma lety jihlavský soud poslal za podobný útok do vězení na pět let. Poškozený totiž utrpěl hluboké řezné rány těsně nad okem a dalších místech hlavy.

Čtyřicet stehů na vnější části obličeje a dvacet na vnitřní. To byl důsledek surového útoku půllitrem na hlavu pětadvacetileté dívky ze Sedlejova na Jihlavsku. Na svědomí ho měl sedmačtyřicetiletý Oldřich J. z téže obce. Napadená žena skončila v nemocnici s vícero tržnými a řeznými ranami v obličeji a krevní podlitinou v oku. Nechybělo totiž mnoho, a dívka mohla přijít o oko. Kauzu řešil jihlavský soud loni. Soud v Jihlavě nakonec muže potrestal třemi lety s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let.