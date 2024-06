„Obžalovaný se choval jako neřízená střela. Během sedmi útoků spáchal osm trestných činů, z toho dva zločiny,“ upozornila letos v lednu jihlavská soudkyně Dagmar Koutníková Trnková.

Muž z Polné má na svědomí vydírání, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, porušování domovní svobody, krádež, výtržnictví, pokus o ublížení na zdraví a vyhrožování policistům.

Za všechno by si měl Daniel Č. odsedět pět let a čtyři měsíce. Čtvrteční rozhodnutí jihlavského soudu, který mu za to, že porušil podmínky podmínečného odsouzení, přidal další měsíce navíc, není zatím pravomocné. Daniel Č. k soudu nepřišel.

V lednu se ale ke všemu přiznal a projevil lítost. Soudu slíbil, že po odpykání trestu povede řádný život. Na jeho agresivní chování podle něj měl neblahý vliv alkohol a drogy v kombinaci s léky.

Daniel Č. začal řádit v Jihlavě loni v květnu, kdy napadl náhodné lidi na ulici. Když ho chytla policejní hlídka, vulgárně policisty urážel a dál se chtěl prát. Skončil na záchytce.

Druhý den se pustil do pacientů, kteří čekali na ošetření v havlíčkobrodské nemocnici. Ti ho pouze napomenuli, protože nadával zdravotní sestře. Incident opět skončil násilností.

O dva dny později předjížděl v Jihlavě jiné auto na místě, kde platilo omezení rychlosti. Řidič na něj zatroubil, aby ho upozornil na jeho nevhodné chování. Jenže pro muže z Polné to byla výzva k tomu, aby řidiče zpomalovacími manévry zastavil, došel k jeho autu a začal do něj i do řidiče bušit pěstí. Poškozený sice ujel, ale Daniel Č. ho dál pronásledoval a znovu zastavil. Násilí se opakovalo, když Daniel Č. poškodil řidiči zpětné zrcátko.

Na konci května pak mlátička z Polné ztropila další násilnost v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Vyšlápla si na člověka, po němž chtěl, aby mu splatil dluh. Poškodil zařízení domu a poškozenému vyhrožoval zabitím a mával výhružně mačetou. Nakonec si odnesl věci za několik tisíc korun.

V Baru v Polné napadl pátého června muže, kterému způsobil ranami pěstí vážná poranění v obličeji. Poškozený má dodnes problémy s viděním a zřejmě bude muset na další operace. Když ho pak policisté odváželi na záchytku k vystřízlivění, napadal je. Vulgárně je urážel a vyhrožoval jim.

Poslední incident se stal v jihlavské restauraci devátého června. Daniel Č. si přisedl k manželskému páru. Těm se to ale nelíbilo, a řekli mu, ať odejde. Místo toho ale srazil muže ze židle a napadl ho. Na zem srazil i manželku, která se snažila muže bránit. Po zásahu ostatních hostů utekl. Nakonec byl dopaden a skončil ve vazbě.

„Nebýt změny postoje obžalovaného, který se u soudu ke všemu přiznal, projevil lítost a omluvil se všem poškozeným, požadoval bych šestiletý trest vězení,“ upozornil žalobce Ivo Novák.

Daniel Č., kterému hrozil až osmiletý trest, totiž odmítal na policii vypovídat a své činy zlehčoval. U soudu ale otočil.