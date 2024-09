Dnes osmašedesátiletého muže poslal jihlavský soud v roce 2013 na pět a půl roku do vězení. Do svého bytu tehdy lákal nezletilce a za úplatu je sváděl k sexuálním hrátkám. Soudkyně mu tehdy nařídila i ústavní sexuologickou léčbu. Následně prodělal i ambulantní terapii. Jenže ani jedno z toho mu zřejmě nebylo nic platné. Už tehdy podle soudu svou deviaci nezvládal.

„Obžalovaný nemá na svou sexualitu žádný náhled a nepřipouští si, že by mohl trpět deviací. Proto je pro společnost nebezpečný," vysvětlila tehdy soudkyně Dagmar Trnková Koutníková.

Tvrzení soudkyně o nebezpečnosti devianta se po letech potvrdilo. Z Bohumíra Šlapala se stal Bohumír Fatr, chování ale nezměnil. Podle informací Deníku ho policie znovu obvinila z obdobného trestného činu. V kauze už byla navíc podána obžaloba. V těchto případech se policie obecně k ukončeným kauzám nevyjadřuje. Komentovat případ zatím odmítlo i státní zastupitelství. Šlapal, nyní Fatr, je stíhán na svobodě.

Šlapal byl z vězení propuštěn v prosinci 2016. Poté nastoupil ústavní sexuologickou léčbu. Ta mu byla v dubnu 2018 změněna na ambulantní.

Jenže už v srpnu 2022 měl podle aktuálního obvinění do svého bytu v Jihlavě nalákat dva nezletilé chlapce kvůli rozebrání počítače. Za to jim měl údajně slíbit peníze. V kontaktu s nimi byl i o několik dnů později. Pod záminkou pomoci při stěhování k němu chlapci přišli do bytu, kde s nimi měl vést konverzaci na erotická témata. Pak měl jednoho z chlapců osahávat. Ten se ohradil a z bytu oba mladíci odešli. Ihned nato zavolali policii.

Ta pak podle informací Deníku v bytě našla drogy a dětské porno na fotografiích i videích. Muže kriminalisté obvinili ze čtyř závažných mravnostních trestných činů od přechovávání drog, dětské pornografie, svádění k pohlavnímu styku mladistvé a ohrožování výchovy dítěte. Za to mu nyní hrozí další až pětiletý trest, protože dva z uvedených trestných činů měl spáchat opětovně. Fatr obvinění odmítá. Původně obhájce neměl, ale na poslední chvíli o něj požádal. Kvůli tomu muselo být tento týden zrušeno hlavní líčení u jihlavského soudu. Obhájce totiž potřebuje nějaký čas na seznámení se spisem.