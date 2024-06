Podle obžaloby okradl nejméně 158 lidí o neuvěřitelných devadesát milionů korun. Za to byl už v roce 2012 odsouzen k dvanácti letům. K soudu ani jednou nepřišel, a na mnoho let zmizel i s penězi svých klientů. Celostátní pátrání po něm bylo vyhlášeno už v dubnu 2005. U obnoveného procesu se sice k činům plně doznal, ale s tím, že by měl jít do vězení na dalších devět let, nesouhlasí.