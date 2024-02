Žalobce zvažuje vazbu pro několik obviněných v nemocniční kauze

ČTK

Státní zástupce zvažuje návrh na vazbu pro některé z deseti obviněných v kauze, ve které policie vyšetřuje podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu a kvůli které v pondělí zasahovala policie v krajských nemocnicích, mimo jiné i v Nemocnici Jihlava. ČTK to v úterý řekla mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Paula Telová Alvesová. Pro kolik lidí by mohl žalobce vazbu navrhnout, mluvčí neupřesnila. Neuvedla také, jaký soud by se případnými návrhy mohl zabývat. Soud by ale podle ní návrhy řešil ve středu.

V Nemocnici Jihlava v pondělí zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu a zadrželi ředitele Lukáše Veleva. | Foto: Deník/Martin Singr