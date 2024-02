„K soudu půjdu, protože se cítím být nevinný. Víc k tomu zatím říkat nebudu,“ reagoval Hegner na aktuální dotaz Deníku, jak kauzu vnímá.

Hegner podle obžaloby uzavíral smlouvy na práci s desítkami osob se zdravotním postižením. Na ty pak od státu čerpal dotace.

Nevidomý důchodce z Jihlavska obviněný z podvodu dál nabízí služby

„Problém byl v tom, že ti lidé většinou vůbec žádnou práci nevykonávali. Šlo o takzvané mrtvé duše, na něž obžalovaný pouze pobíral dotace v řádu milionů korun,“ vysvětlil žabce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Celková škoda, kterou měl Hegner státu způsobit, se pohybuje kolem sedmi milionů korun. Co s penězi udělal, není jasné. Podle obžaloby lidé, s nimiž Hegner uzavíral fiktivní smlouvy, byli podobně zdravotně postiženi jako on, tedy nevidomí. Někteří ani žádné peníze nedostali, jiní inkasovali jen část peněz.

„Obžalovaný zneužíval důvěry zdravotně postižených ve svůj prospěch. Šlo o něco jako obchod s chudobou těch, kteří na to byli většinou finančně velmi špatně,“ dodal Fichtner.

„Pokud jde o vyčíslenou škodu, pak nechápu, kde to vzali,“ řekl Deníku bez dalšího komentáře Hegner.

Společnost Tyflo Vysočina se ocitla na hraně bankrotu

Podvodů se Hegner podle policie dopouštěl od roku 2014 do roku 2022. Na podvody měl policii upozornit úřad práce, který po několik let vyplácel dotace na desítky zaměstnanců Hegnerovy společnosti.

Zaplaceno nedostalo ani mnoho lidí, kteří byli u Hegnera smluvně zaměstnáni. Podle obhájce Hegnera Aleše Čápa jeho klient obvinění odmítá a považuje ho za pomstu vůči své osobě. Na vyšetřování Hegnerových aktivit upozornil Deník už loni v dubnu. Tehdy psal i o tom, že jsou stále aktivní jeho internetové stránky, jejichž prostřednictvím žádá veřejnost o finanční podporu.

„Když se člověk dostane do problémů, tak podle vás nemůže nic dělat?“ reagoval na to tehdy Hegner. Stránky Tyfla už dostupné nejsou. Po jejich otevření se objeví upozornění, že na stránce byl na zjištěn pokus o podvod.

Celý spis je velmi rozsáhlý. Čítá kolem deseti tisíc listů. Jen obžaloba má 221 listů. Kauzou se bude zabývat Krajský soud v Brně.

Na kdy bude nařízeno hlavní líčení, není zatím jasné. Žalobce pro Hegnera navrhuje v případě uznání viny trest od čtyř do šesti let ve věznici s ostrahou. Právnickým osobám by pak měl soud zakázat přijímání dotací na čtyři až osm let.