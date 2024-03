Za peníze ze státní kasy si jezdila na exotické dovolené, chodila do fitness centra, vypomáhala s úklidem, venčila svého psa a dokonce si nechala udělat nová prsa. „Žena byla obviněna ze zločinu podvodu . Úřadu práce a Správě sociálního zabezpečení způsobila dohromady škodu 1,4 miliony korun,“ informovala státní zástupkyně z Jihlavy Vladimíra Hubáčková.

Invalidní důchodkyni Marii Novákové hrozil trest od dvou do osmi let. Obviněna byla i její osmadvacetiletá dcera Alena Nováková. Ta jí podle obžaloby mimo jiné pomáhala v komunikací s úřady. Podávala například žádosti o příspěvky.

Marie Nováková v prosinci 2014 skutečně prodělala mozkovou mrtvici, po níž měla zdravotní problémy spočívající v lehkému ochrnutí končetin na levé straně těla, což se projevovalo například poruchou rovnováhy, bolestí hlavy a narušením zorného pole.

Jenže podle obžaloby žena i její dcera problémy po celou dobu od prodělané mrtvice až do roku 2020 záměrně zveličovaly. Úřadům i lékařům tvrdily, že je Marie Nováková pouze takzvaný ležák a i na záchod ji musí vodit dcera. Sama prý nebyla schopna se o sebe postarat. Když k nim například přišly na kontrolu sociální pracovnice, obě ženy předstíraly naprostou nemohoucnost Marie Novákové.

Ženin stav podle lékařů odpovídal pouze I. stupni invalidity. Od státu ale čerpala dávky na II. a III. stupeň. Od České správy sociálního zabezpečení dostala celkem 415 tisíc korun. Od úřadu práce pak přes jeden milion korun. Od úřadu se obžalované pokusily získat i auto za 300 tisíc korun. To se jim ale nepovedlo.

Přestože měla být Marie Nováková velmi těžce nemocná a odkázána na pomoc své dcery, tak podle obžaloby opakovaně trávila dovolenou v exotických zemích, kde byla plně schopná sebeobsluhy a nevyžadovala zvláštní péči třetích osob. Z výpovědí svědků policie zjistila, že opakovaně cvičila a vypomáhala v posilovně, kde obsluhovala zákazníky a dokonce prováděla úklid. Nejméně v jednom případě se účastnila hudebního festivalu v Jihlavě a také si nechala udělat nová prsa.

K tomu obžalovaná řekla, že jí to psychicky pomohlo, stejně jako cestování do Chorvatska a jiných zemí.

Policie se případem začala zabývat poté, co dostala anonym. Marii Novákovou někdo natočil, jak pracuje v posilovně či venčí psa. Z toho policie vyvodila, že se po ulici pohybovala plynule, dokázala se orientovat i na parkovišti mezi auty.

Marii Novákovou i její dceru nakonec jihlavský soud uznal vinnými ze zločinu podvodu. Matka dostala trest na tři roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Dcera Alena odešla s dvouletým trestem. Ani ona do vězení nemusí. Soud jí trest odložil na zkušební dobu tří let.

„Rozsudek není pravomocný. Já i obžalované jsme si ponechaly lhůtu na případné odvolání,“ informovala o výsledku soudního jednání žalobkyně Hubáčková.

Kromě podmínek soud oběma uložil vrátit nelegálně získané peníze. Státní zástupkyně ještě upozornila na to, že policie zajistila Marii Novákové byt, v němž se vše odehrávalo. Co s nemovitostí bude, není zatím jasné. „Dosud mi není známo, že by soudy nařídily propadnutí bytu státu,“ podotkla Hubáčková.

Pokud by soudy nakonec rozhodly, že zajištěný byt skutečně propadne státu, protože jiné peníze se nepodařilo na účtech obviněných zajistit, mohla by se nakonec invalidní důchodkyně Nováková ocitnout ze dne na den na ulici.

