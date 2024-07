Pád stanu na Vysočina Festu v Jihlavě prověřují policisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. A obracejí se na lidi, kteří ještě nejsou s policií v kontaktu, kvůli dalším svědectvím. „Přihlásit se mohou jak lidé, kteří utrpěli nějaké zranění, tak osoby, které byly uvnitř stanu a dostaly se ven bez újmy. Policisté by zároveň uvítali, pokud by se přihlásili návštěvníci festivalu, kteří situaci uvnitř stanu při nešťastné události natočili, a záznam by poskytli,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Nafukovací stan spadl na návštěvníky jihlavského hudebního festivalu Vysočina Fest kolem půlnoci ze soboty na neděli po náporu deště a výpadku elektrického proudu. Podle slov organizátorů se pouze prohnul. I tak však došlo k mnoha zraněním a čtyřiatřicet návštěvníků festivalu muselo být v jihlavské nemocnici ošetřeno nebo hospitalizováno. Někteří dokonce skončili na jednotce intenzivní péče.