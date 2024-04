Na vysočinském úseku dálnice D1 si celníci vytipovali rumunskou dodávku před půlnocí z úterý na středu třetího dubna. „V dodávce ve směru na Prahu cestovali čtyři Bulhaři, mířili do Německa. Celníci dodávku prohledali a v levých zadních dveřích objevili kartóny cigaret, které byly zakryty polstrováním. Hlídka odhalila úkryty cigaret také v dalších dveřích vozidla,“ popsal mluvčí vysočinských celníků Richard Zeman.

V dodávce našli celníci celkem čtyřiatřicet kartonů cigaret různých velikostí, druhů a značek. „Krabičky měly bulharský kolek. K cigaretám se přihlásila spolujezdkyně řidiče, která celníkům nedokázala předložit doklad prokazující zdanění tabákových výrobků,“ pokračoval Zeman.

Celníci pašované cigarety zabavili. „Dojde k propadnutí zboží, viník musí v tomto případě uhradit vyměřenou spotřební daň ve výši sedmadvacet tisíc korun a pokutu,“ dodal mluvčí celníků.

