„Obžalovaný od loňského dubna do července uskutečnil minimálně jednadvacet cest z Jihlavy do Prahy. Asi pět z nich bylo kvůli nákupu pervitinu. Pokaždé dovezl kolem dvaceti až třiceti gramů. Celkem asi sto padesát gramů pervitinu,“ konstatoval jihlavský okresní stání zástupce Kamil Špelda.

Gram drogy pak lidem v Jihlavě a okolí prodával asi za tisíc korun. Podle obžaloby to bylo nejméně pěti lidem v desítkách případů. Okresní soud v Jihlavě Josefa K. tento týden uznal vinným ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami. Za to ho soud poslal do vězení na čtyři roky.

Přitížilo mu zejména to, že už byl v roce 2019 za drogy odsouzen. Tehdy dostal pět let. V červenci 2022 byl podmíněně propuštěn. Sekat dobrotu měl až do července 2027. Jenže už pár měsíců po propuštění začal znovu drogy prodávat.

Odsuzující rozsudek je pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání.