Před lety ho jihlavský soud poslal do vězení za brutální týrání družky. Před soudem byl tehdy dokonce promítán videozáznam, který pořizoval sám Leon L. a zachycoval jeho sexuální zvrhlosti a užívání drog.

Z videa je patrné, jak muž vzal do ruky injekční stříkačku s drogou a píchl ji své přítelkyni do levé ruky. Ta se během okamžiku proměnila v apatickou loutku, která máchala rukama do prázdna a něco si pro sebe žvatlala. Leon L. po chvíli píchl drogu i sobě.

Malátnou dívku pak požádal, aby ho při tom uspokojovala. Aktuálně je muž před soudem znovu a opět je to kvůli drogám. Podle obžaloby prodal či za protislužbu poskytl pervitin nejméně čtyřem lidem. Při domovní prohlídce pak u něj kriminalisté našli věci na výrobu drogy.

„Nic z toho není pravda. Je to komplot proti mé osobě,“ vyjádřil se Leon L. před soudem. Soudce jej musel neustále napomínat, protože nehovořil k věci. Většinu času hovořil o svém zdravotním stavu.

Soud vyslechl svědky, kteří ale potvrdili, že drogu od něj dostali. Pouze jedna svědkyně namítla, že to, co řekla na policii, není pravda.

Leonu L. reálně hrozí vězení, protože je v podmínce, opět za drogy. Hlavní líčení soud odročil na červen. Slyšena bude jedna svědkyně.