Vorlickému lidé svěřovali peníze doslova ve velkém. Ze začátku vše fungovalo, jak Vorlický sliboval. Někteří klienti zhodnocení skutečně dostali. Jenže „letadlu“ brzy došlo palivo. Mohl za to i fakt, že se Pavel Vorlický na čas ocitl ve vězení. Stroj se ale nadobro zadrhl a na 158 lidí přišlo o neuvěřitelných devadesát milionů korun. Nepomohlo ani ujišťování podnikatele, že všechny peníze vrátí. Všechno nakonec utratil pro vlastní potřebu.

Když Vorlický zjistil, že mu teče do bot, sbalil všechny peníze a zmizel neznámo kde. Na útěku pak už jen sledoval, jak ho v roce 2007 Krajský soud v Brně v nepřítomnosti poslal na dvanáct let do vězení. „Obžalovaného soud uznal vinným z podvodu a neoprávněného podnikání. Obžalovaný se nedostavil ani k jednomu ze tří hlavních líčení a soud ho potrestal v nepřítomnosti,“ uvedla tehdejší mluvčí brněnského soudu Miroslava Sedláčková.

Vorlickému v té době bylo čtyřiapadesát let a tehdy se z něj stal psanec. Do vězení se mu nechtělo, proto se skrýval. Prostředky na to měl. Pátrání po něm policie vyhlásila už v dubnu 2005. Celou dobu to vypadalo, že se po Vorlickém slehla zem. Věřitelé dokonce spekulovali, že je po smrti.

Nebyla to pravda. Policie postupně prověřovala mnoho variant, kde by se mohl uprchlík skrývat. Ve hře byla například Ukrajina či Španělsko. Jednou z možností bylo i to, že je Vorlický po celou dobu někde v Praze. Tato varianta se nakonec potvrdila. Past sklapla v loňském roce. Policisté vytipovali dvě lokality v Praze 6 a v Jihočeském kraji. Vorlický už tušil, že se o něj policisté zajímají a chystal se přemístit na jiné místo. Jenže v tu chvíli ho policie zatkla.

Od té doby je Pavel Vorlický ve vazbě v Brně. Navíc požádal o obnovu řízení, kterou soud povolil. U Krajského soudu v Brně se ve čtvrtek čtrnáctého března konalo už druhé hlavní líčení. Vorlický u toho prvního, podle jeho obhájce Víta Palarčíka, přiznal vinu. „U soudu zazněly závěrečné řeči. Já jsem navrhl nejnižší trest,“ řekl bez dalších podrobností obhájce. Státní zástupce pro Vorlického navrhuje devítiletý trest vězení.

Rozsudek nad jedním z nejznámějších a nejhledanějších podvodníků z Vysočiny soud vynese za tři týdny, konkrétně ve čtvrtek čtvrtého dubna odpoledne.