Muži zavolal podvodník z neznámého čísla. „Sdělil mu, že překročil povolenou rychlost a nyní musí zaplatit pokutu. Podvodníci se mohou představit jako zástupci dopravní policie nebo jiného správního orgánu,“ začala popisovat situaci policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Po ukončení hovoru přišla ze stejného čísla muži sms zpráva s odkazem na webové stránky https://vas-konta-ridice-gov-cz.eu, které mají sloužit k úhradě pokuty. „Stránky vždy vypadají důvěryhodně, ale ve skutečnosti jde o falešné stránky vytvořené podvodníky. Odkaz může mít i jinou podobu,“ pokračovala mluvčí.

Muž následně klikl na odkaz a přihlásil se do internetového bankovnictví, aby pokutu zaplatil. „Muž autorizoval platbu, ale v domnění, že první platba neproběhla, autorizoval ještě další dvě. Autorizací platby tak podvodník získal přístup k jeho účtu,“ vysvětlila Lébrová.

Podvodník muže následně vyzval k instalaci aplikace Smart klíč do jeho mobilního telefonu pro zvýšení bezpečnosti. „Po instalaci muž aktivoval tuto aplikaci, tím umožnil podvodníkovi přístup do bankovního účtu. Jakmile měl podvodník přístup do internetového bankovnictví, neoprávněně zadal platby, o kterých poškozený zpočátku nevěděl, až následně mu to potvrdili na pobočce jeho banky,“ doplnila policejní mluvčí.