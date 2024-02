Čtveřice peníze použila pro vlastní potřebu. Když zjistili, že jim je muž ochotný peníze půjčovat, neváhali z něj dostat co nejvíc. Jejich nároky byly tak vysoké, že když muže připravili o všechny jeho úspory, tak si začal peníze sám půjčovat. I tyto vypůjčené peníze jim ale dal. „Obžalovaní zneužili důvěřivosti poškozeného v takové míře, že je to až zarážející,“ poznamenal žalobce Vystrčil.

Břeh Jihlavy plný vlhčených ubrousků. Město sebralo podél řeky sto pytlů odpadu

Podle něj šlo o snadno manipulovatelnou oběť. Když podvodníci zjistili, s kým mají tu čest, ještě přitvrdili. „Pro obžalované se muž stal snadnou kořistí. Všichni mají rodiny a děti, takže to dělali čistě kvůli tomu, aby se nějak uživili. Žádné peníze jsme u nich nezajistili,“ podotkl Vystrčil.

Poškozený muž přišel v období od prosince 2021 do září 2022 prakticky o všechny své úspory. Peníze jim od začátku půjčoval dobrovolně.

Soud s vedoucím spolku, který měl zneužívat chlapce, bude pokračovat v červnu

Josef Dzurko, Kateřina Dzurková, Šarlota Šamková a Josef Piskura se u soudu ke všemu přiznali. Poškozenému se omluvili a slíbili, že mu peníze postupně vrátí. Všichni jsou ale sociálně slabí a mají nejisté příjmy. K soudu, který se konal tento týden, šli s tím, že se státním zástupcem uzavřeli dohodu o vině a trestu.

Soud nakonec dohodu přijal. Do vězení poslal pouze Dzurka. Dostal trest na tři a půl roku ve věznici s ostrahou. Ostatní dostali přísné podmíněné tresty a povinnost uhradit škodu. Rozsudek je pravomocný.

Hromadnou rvačku na náměstí v Jihlavě rozehnala policie

Žalobce v tomto případě upozornil na výbornou práci policie, které se podařilo zajistit tolik důkazů, že podvodníkům nezbylo nic jiného, než jít s pravdou ven. Tomu odpovídaly i tresty. „Pokud by zapírali a vše jen komplikovali, určitě by se jim to na trestech promítlo. Byly by přísnější, než jaké nakonec dostali,“ upozornil Vystrčil a současně ocenil kajícný přístup obviněných.