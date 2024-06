Pro dobrotu na žebrotu. Toto přísloví si teď opakuje prodavačka z jedné prodejny v obci na Třešťsku. Nedávno chtěla pomoci muži, který ji požádal o laskavost, a přišla o třicet tisíc korun. Policistům se muže podařilo vypátrat.

Peníze, ilustrační foto. | Foto: Deník

Pachatelem je muž z Mostecka. Policisté čtyřiapadesátiletého muže dohledali za necelé dva týdny. „Muž je podezřelý ze dvou trestných činů, kromě krádeže má uložený zákaz řízení. Z policejní cely putoval přímo do věznice,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Poslední květnový den požádal muž zaměstnankyni prodejny v obci na Třešťsku o to, aby mu načepovala vodu do přinesené lahve. Zdůvodnil to závadou na autě. Byla to však smyšlená historka, muž chtěl jenom odlákat pozornost ženy, aby ji mohl vzít peníze z kasy. „Muž využil nepřítomnosti prodavačky, která odešla pro vodu, otevřel pokladnu a vzal z ní bankovky. Peníze schoval, počkal až se prodavačka vrátí, vzal od ní láhev a rychle odjel,“ popsala Kroutilová.

Až poté žena zjistila, že jí chybí peníze v pokladně. Policistům se podařilo vypátrat, že šlo o recidivistu z Mostecka, který často mění místo svého pobytu. Muže vypátrali v Ledči nad Sázavou. Aktuálně měl nastoupit výkon trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, proto muž skončil po výslechu ihned ve vězení. Za tento trestný čin na Třešťsku hrozí muži další tři roky odnětí svobody.

