V jihlavské nemocnici zasahují detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Stejný útvar v pondělí zasahoval také v sídle Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, zřejmě kvůli podezření z manipulace se zakázkami. Mezi zadrženými je podle čtk i ředitel jihlavské nemocnice Lukáš Velev.

Deníku se k tomu vyjádřila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. „Mohu pouze potvrdit, že v nemocnici od rána probíhají takzvané úkony trestního řízení. Co přesně to znamená, to nevím. Ředitelství je ale po celý dnešní den pro veřejnost uzavřeno. V pondělí jsou úřední hodiny asi do tří hodin,“ uvedla k nečekaným problémům Zachrlová. Zítra by už ale podle mluvčí mělo být vše bez problémů.

„Pacienti se nemusí bát, že by byla nějak ohrožena jejich péče. Té se to samozřejmě nedotkne,“ upozornila Zachrlová, která řekla, že ráno při příchodu do práce už se zaměstnanci ředitelství na svá pracoviště nedostali.

Lukáš Velev Ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.Zdroj: poskytla Nemocnice Jihlava narodil se v roce 1964 v Ivančicích

v roce 1990 promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, ještě ten rok začal pracovat na chirurgickém oddělení Nemocnice Jihlava

od září 2010 ředitel Nemocnice Jihlava

byl zakládajícím členem Lékařského odborového klubu Jihlava, jejím místopředsedou i předsedou

je místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic

Vyšetřování souvisí s razií ve společnosti Krajská zdravotní v Ústí nad Labem. Podle České televize je to kvůli podezření z manipulace se zakázkami. Jak v tom figuruje jihlavská nemocnice a její ředitel, není zatím jasné.

Podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného nemá kraj jakožto zřizovatel jihlavské nemocnice o zásahu od Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) žádné informace, policie ho nekontaktovala. „Jediné co mám, tak od rána mám potvrzeno z nemocnice, že poskytují součinnost při úkonech, které tam NCOZ provádí," komentoval pro čtk Novotný.

Informace o tom, že by policie byla i v jiných krajských nemocnicích na Vysočině, Novotný nemá, v kontaktu s ředitelem Velevem není. „Počkáme, až všechny úkony v nemocnici, asi nějakého dokumentačního charakteru, budou provedeny. Pak se k tomu teprve můžeme vyjádřit, až budeme mít nějaké informace o tom, jak je to s panem ředitelem, jestli to tak opravdu je. Teď se k tomu nemůžu víc vyjádřit," dodal Novotný.

