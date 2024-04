Někdejší postrach Dobroutova na Jihlavsku a sexuální slídil Vladimír Pejchal je venku z vězení. Pejchal si odpykával osmiletý trest za opakované obtěžování mladé dívky , do níž se patologicky zamiloval, a za křivé obvinění státního zástupce z Jihlavy. Toho nařkl, že v Dobroutově šířil drogy a zneužíval tamní dívky.

Pejchal si odseděl celý trest. Propuštěn na svobodu byl letos 14. února na Valentýna. Podle informací Deníku se asi týden potuloval na Moravě a asi kolem 20. února se vrátil do místa svého trvalého bydliště v Dobroutově.

Postrach Dobroutova osočil státního zástupce. Prý je zapletený do drog

„Ano, vím o tom, že se pán vrátil. Mohu k tomu říci pouze to, že jsem nezaznamenal žádné stížnosti, či problémy,“ řekl Deníku starosta Dobroutova Václav Vavroušek.

Jenže návrat Pejchala z vězení není úplně příkladný. Deník zjistil, že se Pejchal už minimálně dvakrát vypravil na jihlavský soud. Vybral si líčení, kterému předsedal pokaždé soudce, který Pejchala v minulosti soudil. Ani v jednom případě se to neobešlo bez incidentu. Pejchal měl přijít až k soudci a začal se ho ptát, jestli ví, kdo je, a ještě něco k tomu. Pro soudce to nebylo příjemné a musel nějak zareagovat. K vážnějšímu incidentu sice nedošlo, ale vedení soudu to nijak nepodceňuje.

Postrach dívek z Dobroutova neuspěl u Nejvyššího soudu. Zůstane 7 let ve vězení

„O těchto událostech jsem byla informována. V jednacích síních máme zabezpečovací zařízení právě pro případy, kdyby se někdo choval nevhodně. Zareagovat by pak měla justiční stráž,“ uvedla předsedkyně jihlavského soudu Martina Chlupáčková. Ta nechce nic podceňovat, a v případě, že by se něco podobného opakovalo, přijme bezpečnostní opatření.

„V minulosti už se stalo, že k soudu přišel na jednání člověk, který neměl s věcí nic společného, a přišel pouze obtěžovat,“ podotkla Chlupáčková.

S jakým záměrem Pejchal k soudu přišel, není jasné. V minulosti ale měl vždy opakované výhrady k rozhodnutím policie, státního zastupitelství i soudů. Opakovaně podával stížnosti, kterými se musely úřady zabývat.