Policistům se podařilo začátkem dubna dopadnout postrach všech majitelů domů v krajském městě. Za poslední měsíc se totiž v nočních hodinách vloupal do několika domů a způsobil škodu ve výši téměř čtvrt milionu korun.

Devětatřicetiletý recidivista se od 16. března postupně dostal do několika objektů rodinných domů, do garáží, sklepů a na zahrady v Jihlavě. Trestné činy páchal v různých ulicích a největší škodu způsobil 29. března na Mostecké ulici.

„Z garáže sebral ze skříňky vyšší finanční hotovost a z pracovního stolu notebook, cigarety a sportovní batoh. Ze zahrady pak vzal pánské horské kolo v hodnotě deset tisíc korun,“ uvedl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Jihlava. Zde způsobil škodu za 238 tisíc korun.

Obviněný muž se k činům doznal a jako důvod uvedl, že si tímto obstarával prostředky na živobytí. Celkem způsobil škodu na majetku a odcizených věcech ve výši 242 tisíc korun. Policistům se muže podařilo dopadnout i díky videozáznamům z místa činu.

Muž má bohatou trestní minulost. Byl opakovaně trestán za majetkovou trestnou činnost. V rejstříku trestů má více než deset záznamů a ve vězení strávil přes šestnáct let. Protože hrozilo, že by muž v trestné činnosti pokračoval, poslal soudce obviněného do vazební věznice v Brně.

