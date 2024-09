Automechanik (m/ž) DUBA Transport aktuálně hledá automechanika: Co vás čeká: Servis nákladních vozidel Běžná údržba (výměna pneu, oleje, STK, apod.) Výměna opotřebených dílů Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: Praxe v oboru Výhodou bude když budete mít: Řidičský průkaz C, E Znalost diagnostiky Texa Co vám nabídneme: Nabídneme Vám pracovní místo ve spolehlivé, stabilní přepravní firmě, která působí již od roku 1992. Finanční odměny Slevu na tankování Obědy zdarma Flexibilní pracovní doba První kontakt osobně nebo telefonicky. 46 000 Kč

