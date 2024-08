„Je mi strašně líto, co jsem provedla. Chtěla bych se za to omluvit všem v České republice,“ prohlásila u soudu Martina Yvonne R.

„Udělala jsem to proto, že jsem chtěla pomoci lidem s dětmi. Nedomyslela jsem ale přitom důsledky,“ uvedla dále u soudu žena. Její prohlášení provázely emoce. Žena se rozbrečela, už když státní zástupce četl obžalobu. Podle ní měla Martina Yvonne R. migranty bez dokladů převážet ze Slovenska do Německa. Za zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice jí hrozil trest od dvou do osmi let.

„Obžalovaná svým jednání vystavila více osob nelidskému a ponižujícímu zacházení,“ řekl žalobce Jan Kadlec. Obviněná podle žalobce patřila k převaděčům, kteří se přes Vysočinu v loňském roce pokusili na jeden zátah přepravit více osob.

Přestože nakonec byla cizinka stíhána na svobodě, soudu se odvděčila tím, že dorazila včas k jednání, přestože si nepřevzala obsílku. U soudu řekla, že se o nařízeném jednání, které se konalo ve čtvrtek 29. srpna, dozvěděla od svého obhájce. Ten za účasti překladatele pro svou klientku požadoval co nejmírnější trest. „Obviněná se k činu přiznala a litovala jej,“ podotkl obhájce Jan Ševčík z Jihlavy.

Přiznala vinu

Žena nakonec přiznala vinu. Pouze zmínila, že by byla ráda, kdyby jí soud ponechal dodávku, v níž migranty převážela. „Je to pro mne emotivní, protože dodávka je po mém otci, který mi nedávno zemřel,“ zmínila žena.

Soud nakonec ženu uznal vinnou dle obžaloby, a potrestal ji dvěma lety vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Kromě toho soud rozhodl o propadnutí mobilního telefonu a dodávky Iveco. „Věci byly použité k trestné činnosti,“ zdůvodnila rozhodnutí předsedkyně senátu Tereza Jedličková. Naopak trest vyhoštění soud neukládal, protože k tomu neměl důvod.

Rozsudek je pravomocný. Strany se po vyhlášení rozhodnutí vzdaly práva na odvolání.