Manžel poškozené podal na lékaře Bohumil K. trestní oznámení. Kauzou se ve čtvrtek zabýval Okresní soud v Jihlavě. „Lékař byl obžalován z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za což mu hrozí trest od šesti měsíců do čtyř let. U poškozené se totiž rozvinula posttraumatická stresová porucha,“ uvedl k obžalobě státní zástupce Jan Kadlec.

Poškozená u soudu popsala, co především v letech 2017 až 2020 prožívala. „Měla jsem dávivé záchvaty kašle. Strašně mne to omezovalo v běžném životě. Někdy jsem v hlenech měla krev. Lékaři jsem řekla, že mám strach z rakoviny, ale on mne uklidňoval, že krev pochází z potrhaných žilek v krku,“ uvedla poškozená.

Lékař si ničeho podezřelého nevšiml ani na rentgenových snímcích plic. „Podle něj vše bylo normální,“ uvedla poškozená. Jenže na konci roku 2019 byly její potíže natolik nesnesitelné, že musela na pohotovost. „Neatestovaná lékařka nám řekla, že se jí manželky plíce nějak nezdají,“ uvedl u soudu její manžel, také lékař.

Teprve na naléhání pacientky ji pak Bohumil K. poslal na CT vyšetření. „Nikdy na to nezapomenu, když mi tehdy řekl, že tedy pro klid mé duše mne pošle na CT,“ popsala ze svého pohledu tehdejší dění poškozená. Lékař naopak soudu řekl, že to byla jeho iniciativa. Manžel poškozené na to u soudu reagoval, že je to lež.

CT vyšetření odhalilo skutečný důvod ženiných problémů. Musela poté na operaci do pražského Motola. „Nechápala jsem, jak je možné, že mám rakovinu, když mne lékař několik let ujišťoval, že je to jen astma. Navíc to bylo v době covidu, a nevěděla jsem, zda se na operaci dostanu,“ řekla soudu poškozená.

V případu nechali kriminalisté vypracovat několik znaleckých posudků. Jedním z nich přispěl i současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Jako radiodiagnostik se vyjadřoval k rentgenovému snímku plic poškozené. Ministra by měl soud teprve vyslechnout, stejně jako ostatní znalce. Výslech se pravděpodobně uskuteční formou videokonference. V soudní síni ale už při prvním hlavním líčení zaznívaly informace, že počátek rakovinového nádoru bylo možné u pacientky podle rentgenu poznat minimálně už ze snímků v roce 2017.

Okolnostmi případu se navíc zabývalo několik lékařských komisí. Ta z Kraje Vysočina konstatovala, že bylo vše takzvaně lege artis. Česká lékařská komora ale byla jiného názoru a obviněnému lékaři udělila důtku. Jedním z problémů byla nedostatečná komunikace s vyšším lékařským pracovištěm.

To už někdy v roce 2017 ve své zprávě upozornilo, že plíce pacientky nemusejí být úplně v pořádku. Obviněný lékař soudu tvrdil, že se k němu tato informace nedostala, protože v té době ještě nefungoval centrální elektronický systém. Podle manžela obviněné si měl tento záznam lékař sám vyžádat, zvlášť, když pacientku na vyšetření sám poslal. Hlavní líčení bude pokračovat v říjnu výslechem dalších svědků.