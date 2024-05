„Rozkopu ti držku, z…e,“ řval na strážníky dnes sedmačtyřicetiletý Milan T., a přitom se je snažil kopnout do různých míst na těle, neustále jim vulgárně nadával. Jednomu ze strážníků kopnutím poškodil kameru na uniformě. Trojice měla co dělat, aby rozzuřeného muže přemohla. Jenže ani použití slzného spreje jim v tu chvíli nebylo nic platné. Milan T. kolem sebe máchal rukama, nohama a rozdával kopance a pěsti. Jeden ze strážníků schytal kopanec do hrudníku.