Vinu na jeho smrti podle závěrů vyšetřování nese jeho babička, která měla dítě hlídat. Podle všeho neunesla jeho pláč. V afektu chtěla plačícího chlapečka hodit do postele, ale udělala to tak surově, že dítě letělo nejprve hlavičkou proti zdi, teprve poté dopadlo do postýlky. Jeho zranění byla tak vážná, že dítě krátce nato zemřelo. O vraždu se ale nejednalo. Kriminalisté od začátku pracovali s mírnější verzí, a zůstalo to tak po celou dobu vyšetřování.

Smrt pětiměsíčního chlapečka v Jihlavě má mít na svědomí jeho babička