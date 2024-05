„Pro obžalovaného jsem v závěrečné řeči navrhoval nepodmíněný trest, protože jako řidič porušil důležitou povinnost danou mu ze zákona. Navíc jsem si nebyl jist, že jeho projevená lítost nad tím, co provedl, byla upřímná,“ shrnul jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.

Řidič u soudu prohlásil sice svou vinu, ale své pochybení sváděl na zdravotní indispozici. Podle obžaloby to ale bylo jinak, a přejetí do protisměru způsobilo úplně něco jiného. „Byla to chvilková nepozornost,“ upozornil Kadlec. Co přesně mělo řidičovu pozornost rozptýlit, není jasné.

Nehoda se stala 15. července kolem půl třetí odpoledne. Policie tehdy vydala k tragické události krátkou zprávu, podle níž došlo ke střetu mezi osobním autem a motocyklistou, který svým zraněním na místě podlehl.

Soud nakonec po zvážení všech přitěžujících a polehčujících okolností Romana Ch. do vězení neposlal. Uložil mu sice dvouletý trest, ale podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. Kromě toho má čtyřletý zákaz řízení. Soud mu navíc uložil i peněžitý trest sto tisíc korun. Pozůstalým pak musí nad rámec pojištění vyplatit odškodné v řádu stovek tisíc korun. Rozsudek zatím není pravomocný.

„Vzhledem k tomu, že jsem pro obžalovaného navrhoval nepodmíněný trest, ponechal jsem si v případě odvolání lhůtu. Obžalovaný ještě zřejmě zváží odvolání ohledně vyčísleného odškodného,“ poznamenal žalobce Kadlec.

V případě, že se některá ze stran odvolá, bude se kauzou ještě zabývat Krajský soud v Brně.