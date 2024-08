Pro předplatitele

Roman Martínek dnes 14:14

Hazardního hráče a sňatkového podvodníka Jana V. z Jihlavska krajský soud ve středu definitivně poslal do vězení. Podvedl minimálně dvě ženy a připravil je o bezmála dva miliony korun. Za to mu Okresní soud v Jihlavě v květnu vyměřil čtyři a půl roku ve věznici s ostrahou. Trest se Janu V. zdál příliš přísný. Jenže odvolací soud v Brně považoval rozsudek za odpovídající tomu, co provedl.