Jeden z nejhledanějších zločinců na Vysočině, ale i v České republice Pavel Vorlický z Jihlavy zná svůj trest. Uzavřel se tak příběh muže, který podvedl desítky lidí a skoro dvacet let unikal spravedlnosti. Dnes je mu sedmdesát let a Krajský soud v Brně ho ve čtvrtek 4. dubna poslal do vězení na devět let. Rozsudek není pravomocný.

„V případě odvolání si všechny strany ponechaly lhůtu na rozmyšlenou,“ řekl Deníku obhájce Vorlického Vít Palarčík. Ten zatím netuší, zda se jeho klient bude chtít odvolat, či nikoli. Podnikatel z Jihlavy se skrýval přes osmnáct let. Teď ho čeká vězení Vorlický byl za své činy odsouzen už v roce 2007. Tehdy dostal dvanáct let v nepřítomnosti. Stíhání soudy proti němu vedly jako proti uprchlému. Vorlický nepřišel ani k jednomu hlavnímu líčení. Místo toho se skrýval na neznámém místě. Celostátní pátrání po něm bylo vyhlášeno už v dubnu 2005. Lidem nabízel zhodnocení jejich peněz až o dvanáct procent za rok. Pohádkového zbohatnutí se ale nikdo z důvěřivých investorů nedočkal. Jediný, kdo takzvaně slízl smetanu, byl sám Vorlický. Systém letadlo Systém, s nímž obalamutil většinu svých věřitelů, fungoval jako nechvalně známé letadlo. Vorlickému lidé svěřovali peníze doslova ve velkém. Ze začátku vše fungovalo, jak Vorlický sliboval. Někteří klienti zhodnocení skutečně dostali. Jenže „letadlu“ brzy došlo palivo. Mohl za to i fakt, že se Pavel Vorlický na čas ocitl ve vězení. Muž v Třešti znásilnil bývalou přítelkyni. Jihlavský soud ho potrestal Stroj na peníze se ale nadobro zadrhl a na 158 lidí přišlo o neuvěřitelných devadesát milionů korun. Nepomohlo ani ujišťování podnikatele, že všechny peníze vrátí. Nakonec utekl i s penězi věřitelů, které nakonec všechny utratil pro vlastní potřebu. Vorlickému se dařilo unikat před spravedlností až do loňského roku. Vypátrán a dopaden byl v Praze. Policisté vytipovali dvě lokality v Praze 6 a v Jihočeském kraji. Vorlický už tušil, že se o něj policisté zajímají a chystal se přemístit na jiné místo. Jenže v tu chvíli ho policie zatkla. Od té doby je ve vazbě, kde čekal na obnovený proces.

