Odvolání obžalovaného soud zamítl. Naopak jihlavský žalobce uspěl s námitkou, že trest, který Roman Ch. dostal u okresního soudu, byl mírný. Obviněnému se zase nelíbila výše odškodného, kterou by měl poškozeným vyplatit.

Nehoda se stala loni v červenci na silnici mezi Dušejovem a Vyskytnou na Jihlavsku. Motocyklista utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl. Výsledkem vyšetřování byl závěr o vině řidiče. V osobním autě přejel do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím motocyklistou. Roman Ch. byl obviněn z usmrcení z nedbalosti.

„Pro obžalovaného jsem v závěrečné řeči navrhoval nepodmíněný trest, protože jako řidič porušil důležitou povinnost danou mu ze zákona. Navíc jsem si nebyl jist, že jeho projevená lítost nad tím, co provedl, byla upřímná,“ shrnul před časem jihlavský státní zástupce Jan Kadlec.

Za nehodu mohla nepozornost

Řidič u soudu prohlásil sice svou vinu, ale své pochybení sváděl na zdravotní indispozici. Podle obžaloby to ale bylo jinak, a přejetí do protisměru způsobilo úplně něco jiného. „Byla to chvilková nepozornost,“ upozornil Kadlec.

Jihlavský soud nakonec po zvážení všech přitěžujících a polehčujících okolností Romana Ch. do vězení neposlal. Uložil mu sice dvouletý trest, ale podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. Kromě toho dostal čtyřletý zákaz řízení. Soud mu navíc uložil i peněžitý trest sto tisíc korun. Pozůstalým pak musí nad rámec pojištění vyplatit odškodné v řádu stovek tisíc korun.

Jenže Krajský soud v Brně měl ohledně trestu jiný názor. „Odvolací soud v případě trestu rozhodl tak, že obžalovanému uložil roční nepodmíněný trest do věznice s ostrahou a zákaz řízení na čtyři roky,“ informovala Belkovová.

Rozsudek je pravomocný. Roman Ch. už může využít pouze dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, což je mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na pravomocně uložený trest.