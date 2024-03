Ambulantní sexuologickou léčbu nařídil muži soud za dřívější mravnostní delikt. „Mladík léčbu podceňoval. Připadalo mu, že to k ničemu nevede, proto na setkání s lékaři nechodil,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Čin se stal loni jednadvacátého března večer u křoví mezi vlakovými kolejemi a dětským hřištěm vedle budovy s pečovatelskou službou v Palackého ulici v Třešti.

Dívka od začátku intimní návrhy mladíka odmítala. Ten ji ale i přes její nesouhlas dále fyzicky obtěžoval. Když začal v jednání přitvrzovat, dívka se fyzicky bránila. „Poškozená mladíkovi řekla, že si to nepřeje a dala mu i dvě facky,“ popsal Novák.

Jenže mladíka to neodradilo a počínal si stále naléhavěji. Dívka se nedokázala ubránit a muž ji nakonec znásilnil. „Mladík byl obviněn ze znásilnění, za což mu hrozil trest od dvou do deseti let, protože oběť ještě nedovršila dospělosti, a v tomto případě je ze zákona ještě dítě,“ upozornil Novák.

Martin S. měl navíc problém s nerespektováním soudem nařízené sexuální léčby. Poslední kontrola u lékaře byla tři dny po znásilnění. „Obviněný se omlouval telefonicky o víkendech nebo v noci či v době dovolené. Lékařka mu vždy navrhla náhradní termíny, na které ale stejně nepřišel,“ uvedl Novák.

Okresní soud v Jihlavě nakonec Martina S. uznal vinným ze znásilnění a maření výkonu úředního rozhodnutí. Reálně mu hrozilo, že skončí ve vězení, ale vzhledem k tomu, že přiznal vinu, soud mu uložil maximální možný trest, který lze ještě podmíněně odložit.

Od soudu nakonec odešel muž s trestem na tři roky a pětiletou zkušební dobou. Kromě toho musí být pod dohledem úřadů, mimo jiné i proto, aby dodržoval ambulantní sexuologickou léčbu. Rozsudek je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný se práva na odvolání vzdali.