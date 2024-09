Roman Martínek dnes 11:17

Již v minulosti pravomocně odsouzeného tyrana své partnerky Leona Lauera z Jihlavy poslal tento týden Okresní soud v Jihlavě do vězení na pět let. Tentokrát to bylo za to, že v podmínce prodával drogy několika lidem. Soud mu tímto prakticky spočítal jeho hříchy z minulosti.