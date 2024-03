Kvůli podezření z týrání zvířat chce Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina podat trestní oznámení na chovatele z Krasonic na Jihlavsku. Deník vyrazil na místo, aby přinesl nové podrobnosti. Zjistil například, že i samotní chovatelé zvažují podání trestního oznámení. Více informací se dočtete v článku. Podívejte se také na video, kvůli kterému veterináři zareagovali kontrolou.

Chov skotu v Krasonicích. | Video: Se souhlasem organizace Zvířata nejíme

Některé chyby hospodáři z Krasonic přiznávají. A jedním dechem dodávají, že se je snažili hned napravit. „Chyba se stala. Na druhou stranu se snažíme, aby se podmínky zlepšily. A nemyslím si, že jsou tak hrozné, jak někteří líčí na sociálních sítích. To není pravda. Měli jsme tu už i zvěrolékaře, který zvířatům rány ošetřil,“ sdělila Deníku v pondělí čtvrtého března vedoucí v zemědělském družstvu, která si nepřála zveřejnit jméno. Ta dále nastínila, proč sami chovatelé z Krasonic uvažují o podání trestního oznámení.

Lidem v zemědělském družstvu vadí, že někdo narušil soukromý prostor a na internetu zveřejnil jejich osobní údaje. „Jsou tam naše jména, data narození a další citlivé informace. Není to něco, k čemu by se člověk běžně dostal. A teď to visí veřejně. Někdo nám poslal i email s těmito informacemi, kde nás urážel. My musíme dodržovat ochranu osobních údajů. Tak proč to neplatí pro všechny. Kvůli zveřejnění osobních údajů přemýšlíme o trestním oznámení,“ přiblížila vedoucí další kroky.

Pro místní byly výsledky veterinářské kontroly šokem. Překvapily také starostu Krasonic Petra Ontolčíka. „Mrzí nás to. Není to něco, co by si kdokoli z nás přál. O naší vesnici se příliš nepíše. Takže takováto negativní reklama je o to smutnější. Vůbec jsem nevěděl, že se něco takového děje. Ani v minulosti se ke mně nedoneslo, že by se tam něco podobného dělo. A my jako obec nemáme moc možností, jak situaci řešit. Jde totiž o soukromý subjekt,“ okomentoval starosta.

Video na sociálních sítích zveřejnila organizace Zvířata nejíme. Na její popud zareagovali také veterináři. Spoluzakladatel organizace Lukáš Vincour popsal zachycené záběry jako otřesné. „Viděli jsme už spoustu videí, kde je zachycené týrání zvířat. Přesto nás záběry z Krasonic překvapily. Otřesné je například, jak byla mláďata zachycená v železech,“ uvedl Lukáš Vincour s tím, že video nepořídila samotná organizace. Vincour doplnil, že ho dostali od lidí, kteří se zabývají ochranou zvířat.

Deník se ptal také místních v Krasonicích, jak situaci vnímají. Ti souhlasili s tím, že budou mluvit pod podmínkou anonymity. „Jsem sice už v důchodu a přes patnáct let nepracuji. Jenže desítky let jsem v družstvu byla zaměstnaná. A žádné týrání zvířat jsem nezažila. Dobytek není člověk, takže se s ním nedá domluvit. Proto je potřeba trochu jiný přístup. Ale vím, že i zvíře může být nebezpečné a člověku dokáže ublížit. Ty zprávy mě zaskočily,“ řekla důchodkyně svůj názor.

O týrání v chovu skotu v Krasonicích na Jihlavsku informovala Státní veterinární správa v pátek prvního března. Deník se případu věnoval.