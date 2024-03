Policie kvůli podezření z korupce při dodávkách zdravotnické techniky do tuzemských nemocnic zadržela v únoru deset lidí, včetně bývalého ředitele jihlavské nemocnice Lukáše Veleva.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tvrdí, že vedení těchto nemocnic přijímalo úplatky ve výši deseti procent z veřejných zakázek na dodávky zdravotnické techniky. Obvinění podle zjištění detektivů systematicky ovlivňovali veřejné zakázky tak, aby je získaly předem vybrané firmy. „Úplatky byly v hotovosti rozděleny mezi členy organizované zločinecké skupiny,“ uvedl Úřad evropského veřejného žalobce. Úřad kauzu převzal, neboť na jednotlivé zakázky plynuly evropské dotace.

Obvinění se podle vyšetřovatelů týká zakázek na dodání zdravotnické techniky. Šlo třeba o operační stoly, zařízení pro laparoskopické operace, defibrilátory nebo ventilátory. Škodu, kterou měla skupina způsobit, odhadli vyšetřovatelé na zhruba 25 milionů korun.

Většina podezřelých zakázek se týká nemocnic v Ústeckém kraji, nicméně detektivové ukázali i na konkrétní nákupy v Jihlavě. Uplácet se tam mělo například při nákupu akumulátorové operační vrtačky. Hodnota zakázky činila šest milionů korun, policie zadokumentovala předání úplatku 736 tisíc korun. Při nákupu defibrilátorů s monitorem za devět a půl milionu korun policie zadokumentovala předání úplatku ve výši milion a sto tisíc korun. Čísla zveřejnil server Seznam zprávy.

Podezřelých je celkem 42 zakázek, 39 se týká Ústeckého kraje. U Nemocnice Jihlava pak jde o tři zakázky za celkem 21 milionů korun. Policie obvinila deset lidí. Pět z nich, včetně ředitele jihlavské nemocnice Lukáše Veleva, skončilo ve vazbě.

Zda byl dnes již bývalý ředitel Velev příjemcem úplatku, není jasné. Jeho nejbližší i kolegové věří v jeho nevinu. Manželce Lukáš Velev po zadržení sdělil, že se pouze „setkal se špatnými lidmi“.

Hlavním aktérem korupční kauzy je Tomáš Burian, i on zůstává ve vazbě. Dosud neznámý podnikatel měl podle policie úkolovat nemocniční manažery. Často je údajně vydíral. Podle Deníku N využíval psychického nátlaku, ale i fyzického vydírání nebo vyhrožování.

Policie v jednom ze svých dokumentů k případu popisuje, že zločinecká skupina fungovala od roku 2022.

