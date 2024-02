Celkem měl muž sexuálně zneužít minimálně čtyři chlapce. Podle obžaloby je svazoval na různé způsoby. Buď takzvaně do kozelce nebo jim poutal nohy. „Většinou se to dělo v době, kdy u něj chlapci přespávali po trénincích či různých akcích, na které společně jezdili. Chlapci nocovali převážně u něj doma,“ konstatoval žalobce Jan Adam.

Neobvyklý případ z Jihlavska začal v úterý 20. února projednávat Krajský soud v Brně. Obžalovaný byl původně stíhán na svobodě, ale k soudu jej přivedla dvoučlenná policejní eskorta s pouty na rukou.

Během soudního jednání totiž vyšlo najevo, že obviněný minimálně dvakrát porušil předběžné opatření nařízené soudem. To mu striktně zakazovalo kontakt se všemi členy spolku mladšími patnácti let. Opatření přitom bylo podmínkou, kvůli níž na začátku vyšetřování neskončil ve vazbě.

Zdroj: Deník/Roman Martínek

Za první porušení dostal muž pokutu třicet tisíc korun. „Obviněný ale zákaz porušil i podruhé, když loni v prosinci byl s dětmi ze spolku na společné akci v Jihlavě,“ upozornil žalobce Adam.

Obviněný se bránil, že na akci byly děti jeho přítelkyně. „Od dětí ze spolku jsem byl asi sto metrů,“ hájil se obviněný muž. Soud ale nakonec usoudil, že nerespektování předběžného opatření ze strany obžalovaného bylo tak závažné, že ho nakonec poslal do vazby. „Pokud se obžalovaný odvolává, že šlo o děti přítelkyně, spadá zákaz i na ně, protože se také staly členy spolku a na akci byly také,“ rozhodl soudce a předseda senátu Michal Zámečník.

Muže kriminalisté obvinili z ohrožování mravní výchovy dítěte, omezování osobní svobody a zločinu znásilnění. Za to mu hrozí trest od pěti do dvanácti let. Zneužívání se podle obžaloby událo mezi lety 2017 až 2022.

Podle žalobce jde ale o dlouhodobější problém sahající až do roku 2015. „Šlo o mnoho případů, kdy obžalovaný děti zneužíval. Často se to dělo, když děti spaly. Nešlo o nějaké agresivní chování, spíše o specifickou úchylku, při níž obžalovaný masturboval. Když se děti vzbudily, zanechal toho,“ vysvětlil Adam.

Obžalovaný na úvod svého výslechu řekl, že s obžalobou nesouhlasí a necítí se vinen. Přiznal ale, že chlapce svazoval.

U soudu dále řekl, že si našel přítelkyni se čtyřmi dětmi, která o jeho sexuálních preferencích ví, stejně jako o soudním řízení. „Hodně mne podpořila,“ řekl u soudu obžalovaný.

Hlavní líčení skončilo během dopoledne rozhodnutím o uvalení vazby. Rozhodnutí není pravomocné. Státní zástupce se sice práva stížnosti vzdal, obžalovaný si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Soud bude pokračovat ve středu. Hlavní líčení bude poté odročeno kvůli výslechu dalších svědků.

Zaznít by měly i znalecké posudky. Podle znalců je muž pro společnost nebezpečný. Hrozí totiž, že bude děti dál zneužívat. „V podané obžalobě v této souvislosti navrhujeme, aby mu soud uložil ústavní sexuologickou léčbu,“ podotkl Adam.