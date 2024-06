Hlavní líčení bude pokračovat i ve středu. Před soudem by měla vypovídat i soudní znalkyně. Ta by se měla vyjádřit k tomu, zda jeden z poškozených chlapců trpěl či trpí postraumatickou stresovou poruchou.

Obhajoba také navrhuje výslech současné družky obžalovaného. Při minulém jednání obžalovaný řekl, že družka o soudu ví, stejně jako o jeho sexuálních preferencích. S obžalobou muž nesouhlasí. Přiznal ale, že chlapce svazoval. Měla to být však jen hra.

Muže kriminalisté obvinili z ohrožování mravní výchovy dítěte, omezování osobní svobody a zločinu znásilnění. Za to mu hrozí trest od pěti do dvanácti let. Zneužívání se podle obžaloby událo mezi lety 2017 až 2022 na různých místech po vystoupení a trénincích.

Podle žalobce jde ale o dlouhodobější problém sahající až do roku 2015. „Šlo o mnoho případů, kdy obžalovaný děti zneužíval. Často se to dělo, když děti spaly. Nešlo o nějaké agresivní chování, spíše o specifickou úchylku, při níž obžalovaný masturboval. Když se děti vzbudily, zanechal toho,“ vysvětlil Adam.

Kriminalisté muže stíhali na svobodě. Nakonec ale ve vazbě přece jen skončil, protože porušoval zákaz styku se členy spolku. Rozsudek s největší pravděpodobností ve středu nepadne. Soud bude zřejmě odročen na další termín během léta.

