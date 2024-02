Vražda v Kostelci: nezletilý vrah skončil ve vazbě, oběť měl zabít kladivem

Miroslav K. podle lidí z Kostelce nikde nepracoval, přesto dělal rekonstrukci domu. Peníze měl vydělat právě z prodeje drog.

„Střídalo se to tady hodně často. Furt k němu někdo jezdil. Určitě v tom byly drogy, nebo peníze,“ míní jeden ze sousedů. Státní zástupce Jan Adam potvrdil, že šlo o člověka, kterého policie kvůli jeho aktivitě znala.

Lidé v okolí si všímali i toho, že s lidmi, kteří k němu přišli pro drogy, měl smluvená znamení.

„Například jsem si všiml, že když nebyl doma, nebo někam jel, tak do truhlíku za oknem zapíchl takový ten dětský větrníček. Podle mě to bylo jasné znamení, to člověk vypozoruje,“ reagoval soused, jehož jméno Deník zná, ale s ohledem na citlivost případu nechtěl muž jméno zveřejnit.

Na lidi, kteří muže chodili navštěvovat, pak při jejich odchodu volal různá znamení, která ale s nimi neměl mnohdy dopředu smluvená. „Slyšel jsem, jak na někoho, kdo odcházel, volal z okna, že mu nabrousil nůž nebo že mu nahrál nějaké cédéčko. Na těch lidech bylo vidět, že to zprvu vůbec nepochopili,“ doplnil soused.

K vraždě došlo v Kostelci na Jihlavsku v pátek. Tělo mělo být nalezeno na dvoře domku a oběť měla být jen ve spodním prádle. Způsob, jakým byl muž zavražděn, měl být velmi krutý. Co bylo motivem, není jasné. Podle policie, došlo mezi oběma muži k hádce.

Sousedé si všimli policejních aut i koronera u domu oběti v pátek v podvečer. Policie na místě činu pracovala až do sobotních deseti hodin dopoledne a i druhý den. „Hodně policistů tu bylo pak i v neděli. Asi dělali rekonstrukci. Nějakého mladíka tu měli v poutech,“ dodal soused.