Vražda metanolem před soudem. Žena z Jihlavy se k zabití matky nepřiznala

Obhajoba naopak navrhovala, aby soud Janu R. uznal vinnou pouze z ublížení na zdraví s následkem smrti. Obžalovaná totiž u prvního výslechu před soudem řekla, že matce metanol do kávy nalila, ale nechtěla ji zabít. „Matce jsem do kafe cmrndla trochu směsi metanolu. Udělala jsem to v afektu. Chtěla jsem, aby se jí udělalo špatně a odradilo ji to od dalšího užívání alkoholu,“ hájila se obžalovaná. Podle ní byla matka alkoholička, která trpěla záchvaty úzkosti a deprese. „Měla i sebevražedné sklony,“ dodala obžalovaná.

Jenže pitva jednoznačně prokázala, že poškozená měla v krvi několikanásobnou smrticí dávku metanolu. „Bylo to osmaosmdesát mililitrů metanolu. Smrtelných je přitom už třiatřicet mililitrů. Pokud obžalovaná tvrdí, že matce do kávy nalila malého panáka a ještě zředěného vodou, pak to neodpovídá pitevnímu nálezu,“ upozornil Adam.

Osmnáct let za vraždu

Soud nakonec Janu R. uznal vinnou z vraždy a poslal ji do vězení na osmnáct let. Rozsudek není pravomocný. „Já i obhajoba jsme si ponechali lhůtu na případné odvolání,“ podotkl žalobce Adam. Pokud se některá ze stran odvolá, bude se muset kauzou zabývat ještě Vrchní soud v Olomouci.

Neobvyklá kauza se odehrála loni v únoru. Případ travičky se odehrál v únoru v jednom z jihlavských bytů. Motiv činu byl podle kriminalistů zištný. Dcera měla podle detektivů svou matku připravit o vlastní byt, proto jí měla platit nájemné. Jenže to se zřejmě dceři nechtělo, a podle obvinění se chtěla matky zbavit.

Šestileté dítě v Jihlavě bránilo matku s nožem v ruce. Otce bodlo do zad

Kriminalistům se podařilo zjistit i to, že obviněná své matce v minulosti vařila různé odvary z bylin. Údajně, aby ji léčila. Jenže některé byliny byly jedovaté. „Obviněná měla matce například vařit odvar z jedovatého durmanu,“ uvedl žalobce Adam.

Dcera měla dokonce matce píchnout injekci s neznámou tekutinou. Po aplikaci matka skončila v nemocnici s vážným otokem zad. Co přesně dcera matce píchla, není známo. Lékaři tehdy na nic podezřelého nepřišli. I tyto okolnosti vedly žalobce Adama k tomu, aby pro ženu požadoval mnohem přísnější výjimečný třiadvacetiletý trest. Pokud se proti rozsudku odvolá i státní zástupce, není vyloučené, že odvolací soud může ženě trest ještě zpřísnit, ale i zmírnit.