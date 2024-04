Žalobce Jan Adam se odvolal v neprospěch obžalované, protože nesouhlasí s trestem, který jí soud uložil. Adam v závěrečné řeči pro Janu R. navrhoval výjimečný třiadvacetiletý trest. Podle něj žena matku zabila po předchozím rozmyslu. Čin navíc podle něj plánovala. Motiv činu měl být navíc zištný, protože se chtěla matky zbavit, aby nemusela platit nájem za byt, kde oběť bydlela. Už dříve totiž měla Jana R. dostat matku do situace, kdy o byt přišla.

Obhajoba naopak navrhovala, aby soud Janu R. uznal vinnou pouze z ublížení na zdraví s následkem smrti. Obžalovaná totiž u prvního výslechu před soudem řekla, že matce metanol do kávy nalila, ale nechtěla ji zabít. „Matce jsem do kafe cmrndla trochu směsi metanolu. Udělala jsem to v afektu. Chtěla jsem, aby se jí udělalo špatně a odradilo ji to od dalšího užívání alkoholu,“ hájila se obžalovaná. Podle ní byla matka alkoholička, která trpěla záchvaty úzkosti a deprese. „Měla i sebevražedné sklony,“ dodala obžalovaná.

Jenže pitva jednoznačně prokázala, že poškozená měla v krvi několikanásobnou smrticí dávku metanolu. „Bylo to osmaosmdesát mililitrů metanolu. Smrtelných je přitom už třiatřicet mililitrů. Pokud obžalovaná tvrdí, že matce do kávy nalila malého panáka a ještě zředěného vodou, pak to neodpovídá pitevnímu nálezu,“ upozornil Adam.

Případ travičky se odehrál loni v únoru v jednom z jihlavských bytů. Kriminalistům se podařilo zjistit i to, že obviněná své matce v minulosti vařila různé odvary z bylin. Údajně, aby ji léčila. Jenže některé byliny byly jedovaté. „Obviněná měla matce například vařit odvar z jedovatého durmanu,“ uvedl žalobce Adam.

Dcera měla dokonce matce píchnout injekci s neznámou tekutinou. Po aplikaci matka skončila v nemocnici s vážným otokem zad. Co přesně dcera matce píchla, není známo. Lékaři tehdy na nic podezřelého nepřišli. I tyto okolnosti vedly žalobce Adama k tomu, aby pro ženu požadoval mnohem přísnější výjimečný třiadvacetiletý trest. Pokud se proti rozsudku odvolá i státní zástupce, není vyloučené, že odvolací soud může ženě trest ještě zpřísnit, ale i zmírnit.

