Vražda metanolem v Jihlavě: soud poslal dceru na osmnáct let do vězení

ČTK

Krajský soud v Brně za vraždu seniorky v Jihlavě uložil její dceři trest 18 let vězení. Žalobce navrhoval výjimečný trest kolem 23 let vězení. Šestatřicetiletá žena podle obžaloby své matce nalila do kávy metanol, čin přitom spáchala kvůli majetkovému prospěchu. Hrozilo jí 15 až 20 let vězení či právě výjimečný trest. Žena popřela, že by šlo o úmysl, metanol do kávy matce podle ní nalila v afektu. Soud rozhodnutí vyhlašuje.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Bílek Michal