Vražda metanolem před soudem. Žena z Jihlavy se k zabití matky nepřiznala

Druhý svědek vypověděl, že z bytu poškozené slýchával hluk, jakoby se tam někdo hádal či pral. Kromě výslechu svědků soud přečetl další listinné důkazy. „Hlavní líčení soud odročil na středu, kdy už zazní závěrečné řeči,“ informoval žalobce Adam. Jestli soud vynese i rozsudek, není zatím zcela jasné. Podle žalobce to ale není vyloučené.

Janě R. hrozí patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Státní zástupce v obžalobě navrhoval konkrétní trest na osmnáct let. Vzhledem k tomu, že se obžalovaná k činu nepřiznala, a soud tak musel provést podrobné dokazování, může se pohled státního zástupce na navržený trest ještě změnit.

Cmrndla metanol do kafe

Podle obžaloby se Jana R. chtěla matky zbavit, protože už nechtěla platit pronájem na byt, v němž její matka žila. Byt byl dříve majetkem poškozené, ale dcera údajně mohla za to, že o byt nakonec přišla. Nový majitel nechal sice ženu v bytě dál bydlet, ale nájem měla platit obžalovaná.

Ta ale všechna obvinění u soudu odmítla. „Matce jsem do kafe cmrndla trochu směsi metanolu. Udělala jsem to v afektu. Chtěla jsem, aby se matce udělalo špatně a odradilo ji to od dalšího užívání alkoholu,“ hájila se obžalovaná u prvního hlavního líčení. Podle ní byla matka alkoholička, která trpěla záchvaty úzkosti a deprese. „Měla i sebevražedné sklony,“ dodala obžalovaná.

Podobné to mělo být i v osudný den loni v únoru. Když se matka nedívala, nalila jí dcera směs do kávy. Obžaloba tvrdí, že šlo o smrtelnou dávku. Obhajoba se zřejmě bude snažit soud přesvědčit, že nelze dokázat, jaké množství matce do kávy nalila a na kolik mohlo jít o úmysl či nešťastnou náhodu ze strany matky, která o sebevraždě často mluvila.

Nápad koupit metanol vzešel podle obžalované od matky. Chtěla s ním údajně čistit parkety. Matka dceři měla dát instrukce, jak to má udělat a u koho chemikálii sehnat. Obžalovaná k tomu využila podvod, když u prodejce uvedla falešné IČO. Běžně totiž nelze tuto látku koupit.

Obžaloba se snaží dokázat, že Jana R. vraždu své matky plánovala. Jedním z důkazů je i to, že měla z místa činu odnést láhev s metanolem. Kromě toho na matce praktikovala zvláštní „léčbu“. Vařila jí například odvary z jedovatých bylin, konkrétně durmanu. Matka dokonce i jednou skončila v nemocnici po aplikace injekce s neznámou látkou. Musela se podrobit operaci zad.

